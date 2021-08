Afghanistan : 7 Français sur 10 favorables à l'accueil de réfugiés, selon notre sondage

Et pour cause, quand 20% des sondés sont pour accueillir tous les civils afghans qui en font la demande, sans exception, 52% souhaitent limiter cette prise en charge aux seuls Afghans ayant travaillé pour la France ou pour des entreprises françaises. À l’inverse, 27% des personnes interrogées se montrent opposées à toute arrivée. Enfin, 1% d’entre eux ne se prononcent pas.

Ce sont pour le moment plus de 2500 Afghans qui ont rejoint la France depuis le début des opérations d'évacuation, commencées suite à la prise de pouvoir des talibans le 15 août. Selon le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le profil des ressortissants afghans évacués par la France ces derniers jours est plus mixte et plus âgé que les demandeurs d'asile afghans habituels.

Le président Emmanuel Macron a déclaré jeudi que la France allait encore tenter d'exfiltrer "plusieurs centaines" d'Afghans dans les dernières heures de l'opération. La fin du pont aérien a d'abord été annoncée pour vendredi soir, mais le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune a évoqué une possible poursuite des opérations "au-delà" de cette date butoir. Il a cependant appelé à rester "prudent" sur ce calendrier.