Afghanistan : une pétition appelle la France à accueillir les féministes afghanes

Les femmes afghanes engagées pour la cause féministe doivent être accueillies en France. C'est en tout cas le souhait de près de 75.000 personnes et organisations, qui ont signé mercredi une pétition en ce sens. Publié sur le site de change.org, le document est adressé à Emmanuel Macron.

L'ancienne ministre socialiste de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem compte parmi les signataires, de même que l'association ONU Femmes France ou encore le collectif #NousToutes. L'association ECVF, qui rassemble des élus locaux - majoritairement de gauche - "engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes", a également appelé le président de la République à s'engager en faveur des femmes afghanes. Emmanuel Macron doit "mettre tout en œuvre pour que l'ensemble de la communauté internationale, et notamment l'Union européenne, prenne part et organise l'accueil et la protection de ces femmes", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Cette mobilisation survient alors que la Commission européenne a appelé mercredi les Etats membres de l'UE à "accélérer" l'accueil sur leur sol de réfugiés afghans, soulignant qu'il fallait "prendre en considération la dimension du genre, (pour) que nous puissions aider des femmes et des filles". De son côté, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a assuré que la France serait "au rendez-vous" et répondrait "à son devoir de solidarité et d'humanisme", mais que l'accueil des réfugiés devait être coordonné "au niveau européen et au niveau international".