Le complexe d'Œdipe chez mon enfant : peut-on lui survivre ?

LCI : Pour prolonger cette idée d'évolution... On dit généralement que le complexe d'Oedipe concerne les enfants de 3 à 6 ans mais est-ce que cela peut se produire plus tôt, à un an ou deux ans par exemple?

Nicolas Georgieff : C'est tout-à-fait possible. On observe une tendance nette où tout apparaît plus tôt, à l'instar de l’adolescence. La préadolescence aussi, en raison des facteurs socio-culturels, des perturbateurs endocriniens accélérant la pré-puberté. Alors, est-ce que c’est valable aussi pour le complexe d’Œdipe ? C’est tout à fait imaginable. Mais ce n’est pas plus inquiétant, pour autant.

LCI : Certes, mais lorsqu'on lit des témoignages de parents désemparés face aux comportements aberrants de leurs enfants dépassant la simple et gentille rivalité, que faire ?

Nicolas Georgieff : En cas "extrêmes", oui, il faut clairement consulter. En général, le complexe d’Œdipe reste dans le registre du jeu avec "gentil papa, méchante maman" etc. Mais s’il se joue quelque chose de très hostile entre un enfant et un de ses parents et qu'ainsi les interactions parent-enfant ne fonctionnent plus, alors, oui, on sort de la scénarisation œdipienne, nous sommes ailleurs. Cela peut aller de la maltraitance aux troubles psychiques des parents, mais ce n'est plus le complexe d’Œdipe qui reste inoffensif et qui se passe entre la réalité et l’imaginaire.

LCI : Quel conseil donneriez-vous à des parents confrontés au complexe oedipien de leur enfant ?

Nicolas Georgieff : L’intérêt de la psychanalyse a été non pas de banaliser mais de montrer que dans le fond, que c’est quelque chose que tous les enfants traversaient. Après, c’est vraiment variable, chez certains enfants en plein complexe d’Œdipe, on ne discerne pas forcément l’hostilité envers un des parents. Un oedipe est dit « mal résolu » lorsque le parent n'a pas su mettre le holà et a entretenu une relation trop fusionnelle avec l'enfant. Cela pourra se traduire par un comportement névrosé, et une ambiguïté dans les relations amoureuses une fois adulte. Il est important que les parents sachent encadrer et accompagner l'enfant dans cette étape cruciale qui peut être plus ou moins marquée selon les cas. Il est important de lui rappeler la place de chacun dans la famille. Sans le gronder, ni le faire culpabiliser, il faut savoir trouver les mots pour lui expliquer que l'amour qui unit ses parents est un amour différent de celui qui lui est porté.

LCI : On parle beaucoup de cas d'"Oedipe inversé". En quoi cela consiste ?

Nicolas Georgieff : On sait bien peu de choses sur les choix sexuels, les orientations sexuelles. Manifestement, il y aurait des facteurs, notamment biologiques et génétiques, qu’on ne connait pas. Et, désormais, on a de plus en plus de situations nouvelles, comme celle des transgenres chez les enfants que la psychiatrie prend en considération. Dans certains pays, des médecins bloquent la puberté pour accompagner cette revendication. Est-ce que c’est psychologique ? Est-ce que c’est de l’Œdipe ? Non, car c’est infiniment plus mystérieux.

LCI : Vous sous-tendez que le complexe d'Oedipe ne détermine finalement pas la sexualité de l'enfant ?

