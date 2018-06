Age, sexe, région, hobbies... avez-vous le profil du "bon en orthographe" ?

Autre constat récurrent : plus on est âgé, meilleur on est en orthographe. Les grands-parents maîtrisent en moyenne 20 % de règles d’orthographe de plus que leurs petits-enfants. Dans le détail, par tranche d'âge, on voit ainsi par exemple qu’à 35 ans, on maîtrise la moitié des règles de base en orthographe, deux tiers au-delà de 55 ans.





Rien ne remplace donc l’expérience, tout au long de sa vie. Mais on peut aussi prendre en compte un autre phénomène : les personnes qui ont 50 ans ont eu deux fois plus d’heures de français à l’école primaire que celles qui ont 20 ans... Et on le sait, les acquis du primaire sont déterminants pour la suite.