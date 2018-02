Agents de sécurité décriés par un rapport : "C'est pourtant une profession qui monte en gamme"

LCI : Vous parlez de "montée en gamme". Le rapport de la Cour des comptes pointe assez durement des lacunes dans la formation et le recrutement de ces agents de sécurité. Qu’en pensez-vous ?

Eric Davoine : Les agents de sécurité, ce sont environ 150 000 emplois en France. C’est une profession qui se structure, qui monte en gamme et qui est de plus en plus crédible. Il y a 10 ans, n’importe qui pouvait être agent de sécurité. Il fallait une formation minimaliste souvent faite lors de la première journée de travail et de très mauvaise qualité. Depuis 2009, la profession s'est organisée et les agents doivent avoir une carte professionnelle qui exige notamment une formation obligatoire et des modules d’acquis validés tous les 5 ans. En 2012, l’Etat a créé le CNPAS, le Conseil national des acteurs de la sécurité privée, pour contrôler ces entreprises de sécurité, ce qu’il a fait plus ou moins bien, mais là encore c’est en voie d’amélioration. Aujourd’hui, le problème est plutôt au niveau des organismes de formation, sur lesquels le CNPAS n’avait pas de prise. Mais la loi a été revue en juillet dernier et le CNAPS a désormais les moyens de réguler ces organismes, de se pencher sur leur contenu et les fermer si nécessaire.

LCI : La Cour des comptes indique aussi que le milieu est dur à réguler, car très morcelé...

Eric Davoine : C’est un phénomène structurel en France : il y a une morcellisation de la profession : sur environ 9000 sociétés, 6000 n’ont pas de salariés. Ce qui veut dire que la plupart pratiquent de la sous-traitance en cascade, ce qui pose des problèmes de coûts et de qualité. A titre de comparaison, au Portugal, il existe 12 sociétés de sécurité. C’est un autre extrême, l’équilibre est sans doute entre les deux.

LCI : La loi du 28 février 2017 autorise le port d’armes à feu pour certains agents. Est-ce une nouvelle évolution du métier, plus proche de celui de policier ?

Eric Davoine : Cette loi a en effet créé un nouveau statut d’agent de sécurité privé armé, qui autorise le port d’armes à feu pour les agents de protection rapprochée. Les fonctions restent bien distinctes. Les policiers ou gendarmes ont une mission régalienne, interpeller, faire usage de leur arme, de leur force, alors qu’un agent de sécurité ne peut que se protéger, ou protéger les autres. Les agents de sécurité privée ne peuvent pas faire de contrôle d’identité ni d’interpellation dans la rue. Mais la loi considère qu’ils vont pouvoir utiliser les mêmes outils, car la menace a évolué. Mais ce sera toujours l’Etat ou un service étatique comme les préfectures, qui donnera l’autorisation de port d’armes, et ce, pour certains sites bien particuliers. Par exemple, chez Charlie Hebdo, un agent a le droit d’un port d’arme. Mais si le lendemain il travaille sur un autre site, comme un magasin, il ne l’aura pas. Mais on parle là à mon sens d’une frange de personnels concernés. Je pense que ce marché va rester très confidentiel car il n’y a quand même pas tant que ça de clients que cela intéresse, et il y a des conséquences importantes en terme de responsabilité pour les personnels et les sociétés.