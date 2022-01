Agnès Buzyn et le Pr Jean-François Delfraissy décorés de la Légion d'honneur

Le Covid-19 aura aussi laissé son empreinte sur la promotion 2022 de la légion d'honneur : la plus élevée des distinctions nationales françaises distingue cette année plus de 500 personnalités dont certaines impliquées dans la lutte contre la pandémie, telles le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy ou dont l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le domaine sanitaire et social représente un peu plus de 15% des promus.