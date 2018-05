Agnès Buzyn présente son "plan de prise en charge de la dépendance" dans les Ehpad

Les pensionnaires des maisons de retraite souffrent cruellement du manque de personnel. Cette insuffisance fut notamment à l'origine des grèves des infirmiers en début 2018. Pour le cas d'un établissement à Beauregard-l'Évêque, les aides-soignants ne peuvent consacrer que trois minutes par résident le matin. Un laps de temps insuffisant pour réaliser le toilettage, l'habillage et le coiffage. Afin de mieux accompagner les Ehpad, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient d'annoncer ce 30 mai les mesures pour une prise en charge de la dépendance.



