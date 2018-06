Agriculture : des larves et des insectes remplacent les pesticides

Conséquence de l'usage intensif des pesticides dans l'agriculture, certains apiculteurs ont perdu 90 % de leurs ruches cette année. Cependant, il est possible de préserver les abeilles en cultivant sans pesticides. En effet, des techniques plus respectueuses de l'environnement existent et parfois quelques larves suffissent.



