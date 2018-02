Agriculture : la nouvelle carte des zones défavorisées inquiètent les agriculteurs

Le classement en zone défavorisée permet aux agriculteurs de percevoir des aides financières européennes. La nouvelle carte suscite d'importantes mobilisations car des milliers d'exploitations sont menacées. Des agriculteurs ont mené des actions pour protester contre cette réforme. Alors que certains agriculteurs remontent la pente, d'autres connaissent plus de difficultés.



