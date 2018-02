"Ah, les Parisiens... un peu de neige et tout s'arrête" : les intempéries relancent la rivalité Paris-province sur Twitter

C’est un fait, il neige à Paris. Ça n'arrive pas si souvent. Et tout est bloqué. Depuis mardi, d'ailleurs, les chaînes de télévision sont en boucle sur le sujet. Au point d’oublier que toute la France n’est pas concernée ? En tout cas, sur Twitter, le débat fait rage entre les Parisiens qui témoignent de l’arrêt de leur ville et les habitants des autres régions, plus épargnés sur le front des intempéries, qui, du coup, se permettent de se moquer gentiment de ces Parisiens débordés. Mauvais esprit ? On est allé voir.