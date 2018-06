Ai-je le droit de ramener mon animal de compagnie au travail ?

Comme le Code du travail et les conventions collectives n'évoquent aucun article sur le fait de pouvoir amener ou non son animal de compagnie au travail, il faut se fier au règlement interne. Le plus souvent, cette possibilité repose sur le secteur d'activité de l'entreprise et sur l'état d'esprit de l'employeur. C'est donc avec votre employeur qu'il faudra directement négocier, mais sachez qu'il y a des secteurs plus compliqués que d'autres : si vous travaillez dans les secteurs de l'alimentation ou de la santé par exemple, pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, il y a peu de chances que votre demande aboutisse. Vous devez également prendre en compte les problèmes d'allergies de vos collègues, qui peuvent être déterminant dans la décision de votre patron.