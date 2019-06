Aïd el-Fitr : rituels, date, aumône... tout savoir sur la fête de fin du ramadan

La date de fin du ramadan, un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation. Pour les fidèles, l'Aïd el-Fitr est une journée de fête pendant laquelle, après le mois de ramadan, plus d'un milliard de musulmans sur la planète prennent du temps en famille et entre amis. Chaque foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations, le plus souvent des pâtisseries, qui seront échangées avec les amis de la communauté ou offertes aux voisins, autour d'un café ou d'un thé.





C'est aussi un jour de cadeaux. Les familles offrent jouets, argent, vêtements... C'est un jour sacré où chacun appelle sa famille pour lui souhaiter une bonne fête. Mais il n'est pas seulement un moment de célébration. Spirituellement, pour les musulmans, c'est aussi un moment pour l'auto-évaluation du mois de jeûne qui vient de s'écouler. Chacun réfléchit sur les bonnes choses qu'il a accomplies. C'est un jour de grande réflexion.





Lors de l'Aïd el-Fitr, chaque musulman est invité à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Elle est fixée "entre 5 euros et 7 euros selon les régions", a rappelé la semaine dernière le Conseil français du culte musulman (CFCM), précisant que "c'est une obligation que le fidèle doit s'acquitter avant la prière de l'Aïd".