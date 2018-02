Aide de 500 euros au permis de conduire pour les apprentis de plus de 18 ans

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne veut rien de moins qu'une "révolution copernicienne". Elle a même emmené patronat et syndicats en Suisse et au Danemark, où l'apprentissage est bien plus répandu qu'en France. Mais la concertation aura été tendue de bout en bout.





La CGT a décidé de bouder la réunion de vendredi, "opération de communication gouvernementale" qui "percute de plein fouet la liberté de négocier" car elle se tient à Matignon en même temps qu'une séance de négociation sur la formation professionnelle. "On regrette cette décision mais notre porte reste ouverte", a réagi Matignon.