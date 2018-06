Ain : les radars automatiques de plus en plus vandalisés

À trois semaines avant le passage à 80 km/h, au lieu de 90 km/h, plusieurs automobilistes sont exaspérés. Dans l'Ain, une trentaine d'actes de vandalisme ont été recensés sur les radars depuis le début de l'année 2018. Si certains de ces appareils ont été peint ou recouvert de film plastique, d'autres ont reçu des tirs de plomb. L'Etat a porté plainte pour ces dégradations. Pour du vandalisme léger, les réparations devraient coûter en moyenne 600 euros. Et il faut compter jusqu'à 30 000 euros pour une cabine détruite à remplacer.



