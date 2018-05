Air France : dans l'ombre des pilotes, qui sont les "petits salaires" en grève ?

Si l'intersyndicale porte la même revendication salariale pour l'ensemble du personnel sans distinction, tous les salariés d'Air France n'ont pas actuellement le même salaire, loin s'en faut. Le salaire brut moyen des pilotes est largement supérieur à 12.000 euros par mois, quand celui des hôtesses et stewards se situe aux alentours de 3.500 euros. Les ouvriers et les techniciens au sol gagnent, eux, en moyenne 2.066 euros bruts pour les femmes et 2.981 euros bruts pour les hommes.





Si l'on compare, pour chaque catégorie, le salaire des personnels ayant le statut de cadre, les différences de salaire sont tout aussi importantes. Pour les cadres qui restent au sol, le salaire brut mensuel est de 4.027 euros pour une femme et 4.639 pour un homme. On passe à environ 6.150 euros pour les cadres du personnel naviguant commercial, tandis que les cadres pilotes femmes gagnent 14.220 euros, et les hommes 18.008 euros bruts mensuels.





Tous ces chiffres sont des moyennes, ce qui signifie que le salaire mensuel brut d'ouvrières d'Air France peut être inférieur à 2.000 euros, et que le salaire mensuel brut d'un pilote instructeur peut être supérieur à 20.000 euros, d'autant plus qu'il dépend du nombre d'heures de vol et du travail de nuit.