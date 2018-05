Air France : la grève se poursuit, "près de 85%" des vols assurés lundi

Le groupe aérien, dont le patron Jean-Marc Janaillac a annoncé sa démission vendredi, vise 99% de vols long-courriers lundi, 80% des moyen-courriers depuis et vers l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle, et 87% des court-courriers à Orly et en province.





Toujours dans son communiqué, Air France regrette "la poursuite d’un conflit alors que la période qui s’ouvre ne permet pas d’engager une quelconque négociation pour trouver une issue sur les revendications salariales." "La compagnie déplore ces grèves et met tout en œuvre pour limiter les désagréments qu’elles pourraient occasionner à ses clients" peut-on également lire.