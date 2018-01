Air France lance une opération de recrutement

Vous avez longtemps rêvé de devenir pilote ? Et bien, sachez qu'Air France vient de lancer une opération de recrutement pour sa nouvelle compagnie low cost et ses autres filiales. Chaque année et jusqu'en 2022, 250 nouveaux pilotes vont venir renforcer la prestigieuse flotte. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour postuler.



