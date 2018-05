Air France : le dialogue social est-il impossible ?

Lors de l'annonce de sa démission du poste de PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac a regretté un "dialogue social d'un autre temps". En effet, la détermination des syndicats et le rejet massif des propositions de la direction par les salariés compliquent énormément l'établissement d'un dialogue social au sein de la compagnie aérienne. De plus, l'histoire d'Air France est jalonnée de grèves ainsi que de bras de fer violents entre la direction et les salariés.



