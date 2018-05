Air France : les syndicats suspendent la grève

Cette grève intermittente, qui dure depuis dix semaines, a déjà coûté 300 millions d'euros à Air France. Mais pour la première fois, les syndicats n'ont pas déposé de nouveaux préavis. Il faut dire que le pourcentage de grévistes était très faible ce mardi 8 mai, 14% chez les pilotes et moins de 3 % chez les personnels au sol. Dans un communiqué, les syndicats ont demandé à la direction de revenir à la table des négociations.



