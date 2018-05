Air France : quels défis attendent la compagnie ?

Les candidats ne se bousculent pas pour prendre la tête d'Air France, une entreprise affaiblie et réputée "ingouvernable". Le prochain président devra donc faire face à la puissante concurrence des compagnies du golf et des low-cost. Cette reconquête du trafic passe aussi par la modernisation de la flotte dont une partie est vieillissante. Le futur PDG devra également recréer du lien avec ses salariés et les syndicats. Mais surtout, rétablir la confiance avec son partenaire néerlandais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.