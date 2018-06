Airbnb et Century 21 s'associent pour que les locataires puissent sous-louer leur logement

Ils parlent déjà d'un accord "historique". Airbnb et Century 21 doivent annoncer ce mardi la mise en place d'un "bail" pour faciliter la sous-location, révèle Le Parisien. La plateforme de location veut permettre aux locataires de sous-louer leur appartement plus facilement. Comment ? En partageant les revenus générés avec le propriétaire et l'agence immobilière, qui toucheraient respectivement 23% et 7% des gains.





Pour Laurent Vimont, président de Century 21 interrogé par Le Parisien, "outre l’aspect financier, ça peut lui [le propriétaire] permettre de fidéliser son locataire, notamment les étudiants qui ont souvent ce problème de devoir payer les loyers en juillet-août alors qu’ils sont absents".