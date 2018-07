Du rosé espagnol maquillé en vin français : des millions de bouteilles concernées

"Parfois, pour des vins vendus en [cubi], la mention d'origine figurait uniquement sous le BIB ou sous la poignée et n’était donc pas directement visible", explique par exemple Quentin Guyonnet-Dupérat, en charge du contrôle des boissons à la DGCCRF. Entre la ruse et l'illégalité, la frontière peut être fine. Jusqu'ici, 25 procès-verbaux pour pratique commerciale trompeuse ont été dressés et 16.700 bouteilles d'un vin espagnol à l'étiquetage ambigu ont été retirées des rayons d'un supermarché d'Île-de-France.





"Le secteur du vinicole représente plusieurs centaines de milliers d’emplois et exporte un savoir-faire français reconnu. Il s’agit donc de protéger les consommateurs mais aussi les entreprises vertueuses qui participent au dynamisme économique des territoires", a réagi la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie Delphine Gény-Stephann.