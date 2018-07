Alerte à la canicule dans le département du Rhône

Les habitants de Villeurbanne et Lyon font face à une nouvelle journée de canicule. Le soleil est au grand rendez-vous et une température d'au moins 35 degrés est attendue dans l'après-midi du 2 juillet. Les personnes les plus fragiles ont vraiment beaucoup de mal à supporter la chaleur. Dans certaines résidences pour personnes âgées, de petits exercices de mémoire avec des mots liés au pic de chaleur sont au menu.



