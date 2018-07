Alerte à la listeria : de nombreux légumes surgelés et plats préparés rappelés par les distributeurs

Après les œufs contaminés au fipronil l'été dernier et le lait infantile Lactalis contaminé aux salmonelles il y a six mois, c'est une alerte à la listeria qui préoccupe les autorités sanitaires. Le groupe belge Greenyard, un des principaux fournisseurs de fruits et légumes au monde, avait annoncé en fin de semaine dernière avoir été contraint de fermer son usine de surgelés en Hongrie après la découverte de sa contamination par une souche de la listeria, une bactérie potentiellement mortelle qui a tué neuf personnes en Europe depuis 2015.





L'EFSA, l'agence européenne pour la sécurité des aliments, avait signalé au groupe le 29 juin que la souche de la bactérie listeria à l'origine des décès avait été détectée dans des échantillons congelés de légumes congelés produits sur son site hongrois. En conséquence, tous les produits qui en sont sortis entre août 2016 et juin 2018 ne doivent pas être consommés.