Alerte au moustique tigre : une "surveillance renforcée" du 1er mai au 30 novembre en métropole

Concernant les voyageurs à destination de La Réunion, des Antilles, de la Polynésie française, de l’Amérique centrale et du Sud, des îles françaises du Pacifique, de Mayotte, des Seychelles, de la Guyane ou de l’Asie du Sud-Est, les autorités sanitaires recommandent "de se protéger contre les piqûres de moustique, y compris en journée, en utilisant des répulsifs pour la peau (…) et en portant des vêtements longs et amples." Il existe "un risque d’importation de ce virus qui pourrait être à l’origine d’un début de cycle de transmissions ‘autochtones’, c’est-à-dire des cas de personnes piquées et contaminées en métropole", souligne le ministère de la Santé, dans son communiqué.





En effet, "le moustique tigre s’infecte en piquant un voyageur malade et transmet secondairement le virus à des personnes non-immunisées lors d’une prochaine piqûre. Ainsi, un cycle de transmission autochtone est généré et peut être à l’origine d’un ou plusieurs foyers épidémiques", précisent les services de santé.