Alerte enlèvement : un bébé en danger de mort enlevé par son père

Un nourrisson de deux mois a été enlevé par son père à l’hôpital Purpan de Toulouse dans la soirée du vendredi 5 janvier 2018. Alimenté par sondes gastrique, il est en danger de mort et a besoin de soin dans les plus brefs délais. Selon les enquêteurs, les parents du bébé, bien que séparés, s'entendaient bien et le père venait régulièrement rendre visite à son fils à l’hôpital. Le ministère de l'Intérieur à lancer une alerte enlèvement pour retrouver le petit garçon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.