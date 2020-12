Alerte météo : deux départements en vigilance orange pour orages, pluie-inondation et neige-verglas

Les Hautes-Alpes ont été placés vendredi 4 décembre en vigilance neige-verglas, attendue dès le petit matin avec une limite pluie-neige à 800 mètres, et risque avalanche, "non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notables pour rendre les conditions de circulations difficiles", a expliqué l'agence météorologique dans un communiqué. En Corse-du-Sud, un épisode orageux débutera en début d'après-midi avec de fortes pluies attendues, les précipitations pouvant atteindre 80 mm en trois heures et même 120 mm par endroit, le tout accompagné de fortes rafales de vent.

Ailleurs, des pluies faibles à modérées s'étireront en début de journée des Pyrénées à la façade est du pays. Elles seront temporairement soutenues sur le Pays basque, le Sud-Est et la Corse. Vers la mi-journée, les pluies se décaleront à l'est du Rhône, en restant continues. Les températures minimales iront de 0 à 4 degrés sur une grande moitié nord, de 4 à 8 du Sud-Ouest à la Méditerranée. Les maximales se situeront entre 5 et 9 degrés sur la plupart des régions, entre 8 et 11 sur l'Aquitaine et l'Occitanie, et entre 10 et 15 sur PACA et Corse.