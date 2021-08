Canicule : cinq départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange

Le Sud-Est du pays souffre de la chaleur. Cinq départements du Sud-Est sont maintenus en vigilance orange canicule et/ou orages jusqu'à samedi 10h00, a annoncé Météo-France dans un bulletin publié peu après minuit et confirmé ce vendredi à 06h.

Les cinq départements sont l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Dans ces départements, "les températures minimales vendredi seront généralement de l'ordre de 19 à 22 degrés, soit 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, et parfois encore plus hautes sur la Côte d'Azur, de l'ordre de 23 à 26 degrés", avertit Météo-France. Quant aux températures maximales, elles seront souvent comprises entre 36 et 39 degrés, atteignant même 40 degrés en Provence, selon l'agence.