Fortes pluies et inondations : 13 départements en vigilance orange

Un épisode durable de fortes précipitiations frappera plusieurs départements de l'Est et du Sud-est ce dimanche. Conjugué avec la fonte de la neige due au redoux , ce phénomène nécessite une vigilance particulière, indique Météo France. L'Ain (01), le Doubs (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) sont placés en vigilance pluie-inondations. Les Savoie (73, 74) et l'Isère (38) sont également placés en vigilance orange avalanche.





"Après une accalmie relative ce dimanche matin, les précipitations vont se renforcer à partir de la mi-journée et durer, de manière souvent soutenue, jusqu'à jeudi en fin de journée", prévient Météo France. Côté Alpes, on pourra rencontrer de la neige à moyenne altitude encore cet après-midi puis, à partir de ce soir, la limite de la neige se maintiendra au dessus de 1800 à 2000 m d'altitude. Côté Massif Central , ce sera toujours de la pluie. Sur une grande partie des départements mis en vigilance orange on attend encore souvent 100, voire 120 mm au cours des prochaines 36 heures.