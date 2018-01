Fortes pluies et inondations : 20 départements en vigilance orange

Un épisode durable de fortes précipitations frappera plusieurs départements du Nord-Ouest, de l'Est et du Sud-est ce dimanche. Le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Oise, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont placés en vigilance orange inondations. L'Ain (01), le Doubs (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) étaient déjà placés en vigilance pluie-inondations. Les Savoie (73, 74) et l'Isère (38) sont également placés en vigilance orange avalanche.





La vigilance orange est levée pour le Tarn, le Tarn et Garonne et l'Aveyron.





"Après une accalmie relative ce dimanche matin, les précipitations vont se renforcer à partir de la mi-journée et durer, de manière souvent soutenue, jusqu'à jeudi en fin de journée", prévient Météo France. Côté Alpes, on pourra rencontrer de la neige à moyenne altitude encore cet après-midi puis, à partir de ce soir, la limite de la neige se maintiendra au dessus de 1800 à 2000 m d'altitude. Côté Massif Central , ce sera toujours de la pluie. Sur une grande partie des départements mis en vigilance orange on attend encore souvent 100, voire 120 mm au cours des prochaines 36 heures.