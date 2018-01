Alfred Arnaud est un enseignant qu'on n'oublie pas

Nous avons tous connu un enseignant qui nous a ouvert l'esprit sur la vie. A Saint-Laurent-du-Pape, Claude Barratier revient dans son école d'enfance d'Ardèche après 73 ans. C'est désormais la mairie du village. Il a été marqué par son professeur de l'époque, Alfred Arnaud pour son calme et son côté mystérieux. Il était instituteur le jour et le soir capitaine de la Résistance. Résistant et combattant secret de la Seconde Guerre mondiale, Alfred Arnaud reste surtout pour ses anciens élèves le "héros" de leur enfance.



