Comment bien ranger son frigo pour moins gaspiller ?

Dans la zone la plus fraîche de votre réfrigérateur, placez les viandes et les poissons crus, ainsi que la charcuterie. Les produits frais provenant de chez le traiteur, les plats cuisinés, les fromages frais et au lait cru, les crèmes et les desserts lactés y trouvent aussi leur place. Attention tout de même à ne pas surcharger vos étagères, ce qui empêche le froid de bien circuler.