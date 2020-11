Ce qu'il sera possible (ou non) de pratiquer dans les stations de ski pendant les vacances de Noël

Pour les stations de haute montagne, c’est la douche froide. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi que les remontées mécaniques resteront à l’arrêt mais que les stations pourront néanmoins accueillir du public pour les vacances de Noël. Une décision jugée "totalement incompréhensible" et qui suscite la colère des élus de la montagne et des professionnels du secteur, qui évoquent "20 à 30% de baisse d'activité" sur l'ensemble de la saison. "C'est une aberration, car c'est une activité de plein air !", a réagi auprès de l'AFP Alexandre Maulin, président de Domaine Skiable français (DSF), qui regroupe les opérateurs des remontées mécaniques des 250 stations de ski françaises. D’autant, souligne-t-il, que "les demandes d'annulations s'il n'est pas possible de faire du ski sont gigantesques : 85 à 90% des gens qui viennent à la montagne font du ski".

Mais que les amoureux de la montagne se rassurent, un certain nombre d'activités touristiques de plein air resteront accessibles aux vacanciers. "Même si les remontées mécaniques resteront fermées, la montagne sera accessible et on espère pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes", déclare à LCI Jean-Marc Silva, directeur de l'association France Montagnes, qui regroupe les principaux acteurs du tourisme de montagne en France. "Dès le 15 décembre, quand les Français seront déconfinés, les gens pourront venir en station comme bon leur semble, d'autant plus s'ils sont propriétaires", souligne-t-il.

En hiver, les stations françaises proposons plus de quarante activités, en plus du ski alpin. Bon nombre d'entre elles resteront accessibles - Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes

Les derniers arbitrages concernant les activités qui seront autorisées vont bientôt être finalisées, a fait savoir mercredi à l'Assemblée nationale le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. "Pour l'instant, nous attendons encore des précisions de la part du gouvernement pour connaître le champ des possibles", reprend le directeur de France Montagne. D'autant, souligne-t-il, que les bienfaits et autres vertus de la montagne sont nombreux. "Respirer de l'air pur, en altitude dans des grands espaces, et faire du sport offrent de nombreux bénéfices du point de vue de la santé. Il s'agit de répondre à une demande sociétale, alors que le moral des Français est au plus bas", rappelle Jean-Marc Silva.

À défaut de pratiquer le ski alpin, les vacanciers pourront s'essayer à d'autres pratiques. "En hiver, les stations françaises proposons plus de quarante activités, en plus du ski alpin. Bon nombre d'entre elles resteront accessibles. Pour le ski nordique, qui ne nécessite pas de transport par câble, il y a la question du damage et de la sécurité. La randonnée pédestre, en moyenne montagne avec des accompagnateurs et qui se pratique de manière autonome, nous semble également possible, d'autant plus qu'elle se pratique aussi en plein air", souligne le directeur de France Montagnes. Parmi les autres activités, on peut également citer le trail sur neige, la raquette, le patin sur glaces, les balades en chiens de traîneau ou encore le vélo en fonction de l'altitude et de l'enneigement.