Allier : comment les jardiniers luttent-ils contre la restriction d'eau ?

Les températures montent continuellement dans plusieurs régions du pays. Il y a déjà des restictions d'eau dans 24 départements. Les agriculteurs dans l'Allier ont cependant trouvé un moyen ingénieux de ne pas délaisser l'arrosage matinal des plantations en utilisant l'eau de pluie récoltée antérieurement. De plus, à l'aide d'autres techniques efficaces, ces jardiniers savent pertinemment quand il faut arroser les plants pour qu'ils ne soient pas agressés par la chaleur.



