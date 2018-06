Allô, je viens emprunter un livre

Avec l'arrivée des smartphones, la plupart d'entre nous passent chaque jour de longues minutes, parfois des heures, l'œil rivé sur un écran. Alors comment donner goût de la lecture et des livres ? Plusieurs villes ont trouvé une solution vraiment originale, la "CabanaLivres". Il s'agit de vieilles cabines téléphoniques converties en bibliothèques libres. Un peu plus de 1 000 cabines ont été transformées un peu partout dans le pays depuis 2014.



