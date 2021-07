Allocation de rentrée scolaire : êtes-vous éligible à l'aide pour les familles, qui sera versée les 3 et 17 août ?

Alors que les vacances n'ont pas encore commencé pour les aoûtiens, certains pensent déjà à la rentrée. La date de versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été fixée : le 3 août à Mayotte et la Réunion et le 17 août dans les autres DOM et en métropole, a annoncé ce vendredi 30 juillet le ministère des Solidarités. Cette aide contribue à financer les fournitures scolaires et autres cartables pour la rentrée des enfants de 6 à 18 ans et s'avère destinée aux parents de revenus modestes.

"Environ 3 millions de familles, ce qui représente 5 millions d'enfants", vont percevoir cette aide dans les prochaines semaines, indiquent dans un communiqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles. "L'allocation de rentrée scolaire apporte un soutien à ces familles au moment où elles doivent faire face à un pic de dépenses à l'occasion de la rentrée scolaire", déclarent-ils.

Qui peut prétendre à cette aide ? Les parents aux revenus modestes : inférieurs annuellement à 25.319 euros pour un enfant à charge, 31.162 euros pour deux enfants à charge et 37.005 euros pour trois enfants. Leurs enfants doivent être âgés de 6 à 18 ans et être scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé. À Mayotte, d'autres plafonds de ressources s'appliquent. Pour ceux qui dépasseraient légèrement le plafond, une "allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus" est prévue, précise le communiqué.