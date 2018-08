Le saviez-vous ? En cas de galère, la CAF peut vous prêter de l'argent

Pour les allocataires et spécifiquement, ceux qui en ont le plus besoin. Le prêt de la CAF a été spécifiquement créé pour venir en aide aux familles les plus modestes et répondre à un besoin ponctuel d'argent pour une voiture qui tombe en panne par exemple alors que vous devez vous rendre au travail, ou pour acheter des meubles et de l'électroménager de première nécessité. Elles peuvent intervenir également si vous peinez à payer votre facture énergétique ou d'eau.