Allocution d'Emmanuel Macron : qu'est-ce que le Grand Palais éphémère, d'où le président s'est exprimé ?

La structure tout en rondeur, faite de bois d'épicéa, a été inaugurée le 12 juin. Elle reproduit en plus petit la forme du Grand Palais. L'entrée se fait par un hall en vitres où se reflète la façade de l'École militaire et qui englobe la statue rénovée du maréchal Joffre. Puis s'ouvre une nef au sol en bitume, à la voûte bleu nuit. Aucun poteau ne rompt l'espace de 51 m de largeur et 33 m de profondeur. Au-dessus, six couches d'isolation phonique forment un coussin acoustique.

Le président de la Réunion des musées nationaux (RMN)-Grand Palais, Chris Dercon, décrit la structure, couverte d'une toile transparente en polymère, "comme un ovni qui aurait atterri sur le Champ-de-Mars". La FIAC, principal rendez-vous annuel du monde de l'art à Paris, y présentera en octobre prochain 160 galeries de 25 pays de tous les continents et se déroulera.