Alpes-Maritimes : les étudiants se lancent déjà dans les jobs d'été

Le beau temps est de retour dans le pays. Les vacances d'été approchent. Les saisonniers commencent à revenir dans les stations balnéaires. Dans les Alpes-Maritimes, près de 350 saisonniers y travaillent, et la plupart d'entre eux sont des étudiants. Ceux qui vont bientôt passer le bac jonglent entre le travail et les révisions. À part de fait de se faire de l'argent de poche, les jobs d'été permettent aussi d'acquérir de l'expérience professionnelle.



