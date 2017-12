Alsace : les chorales magnifient Noël

En Alsace, à chaque fois que les enfants entonnent des chansons, c'est un moment unique avec le public. Ce sont des instants de partage, de chaleur, et de joie. Pendant les périodes de fête, c'est un vrai rendez-vous musical et plein de lumière que vivent les habitants. Ces jeunes chantent dans les églises mais aussi en ville. C'est comme une invitation à s'arrêter et à profiter de l'instant. Ce 25 décembre, ils étaient près de 60 enfants de tous les âges et de tous les milieux à offrir le plus beau des spectacles. Ils ont répété ces chants pendant plusieurs semaines pour partager au mieux leur enthousiasme.



