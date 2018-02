Alsace : pour Mardi Gras, mangez des Schenkele !

Malgré la grisaille et les températures hivernales, le mois de février a au moins un avantage en Alsace. C'est le moment tant attendu des beignets du Mardi Gras. Cette spécialité alsacienne est bien connue dans les familles. Ces douceurs ont une particularité, elles se préparent sans levure, avec de la poudre d'amandes. En alsacien, les Schenkele signifient littéralement "les cuisses de dames". Saupoudrées de sucre et de cannelle, c'est le goûter parfait à savourer en famille.



