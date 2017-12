Alsace : une maison d'accueil où l'on se sent chez soi

Le bien-être, c'est le mot d'ordre de cette maison d'accueil particulière se trouvant en Alsace. Fonctionnant comme une collocation, elle est tenue par une famille qui est rémunérée par la commune pour s'occuper des personnes âgées. Cette formule, bien qu'elle soit plus coûteuse qu'une maison de retraite classique, permet aux pensionnaires d'avoir un peu d'intimité.



