Ambiance estivale à Créon

La période estivale commence à s'installer dans le pays. Dans la ville de Créon, elle a pris un jour d'avance. Dans la matinée de ce 20 juin, la température a atteint les 29°C. Une condition estivale qui incite les gens à sortir de chez eux et de profiter pleinement du soleil. De ce fait, les terrasses ont retrouvé leurs clients. Les marchés de la région suivent également le rythme de l'été car les produits de saison sont déjà arrivés sur les étals.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.