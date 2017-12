Amende de stationnement : les tarifs vont augmenter au 1er janvier 2018

Les villes vont reprendre la main sur le tarif des amendes de stationnement, à partir du 1er janvier 2018. Il va être déplafonné, suite à une loi votée 2014. En pratique, l’amende pour non-paiement de stationnement de 17 euros, sera remplacée par un "Forfait Post-Stationnement". Un nouveau dispositif dont le montant est fixé et encaissé par les municipalités. L'amende peut monter jusqu'à 60 euros par endroits.



