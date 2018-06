Amers et dépités par "la catastrophe des Vélib'", les salariés licenciés de Smovengo lancent leur cagnotte

Depuis le jugement du tribunal, la stratégie des salariés a changé. Ils ne font plus de piquets de grève dans les sites Vélib’. "Maintenant, on travaille dans l’ombre pour débloquer la situation." Travail de l’ombre, de fourmi, où chacun a son rôle, très précis. Car lundi, les avocats de salariés licenciés ont annoncé qu’ils allaient saisir en référé le conseil des prud’hommes de Nanterre contre l’opérateur. "Il n’y a plus de cinéma, plus de sorties en famille, plus rien. Cette nuit je n’ai même pas dormi, à m’activer sur les réseaux sociaux, préparer les dossiers, centraliser les fiches de paie, les contrats de travail, centraliser les mails de menaces de la direction et des ressources humaines... On est parti sur un terrain administratif qui est complexe mais qu’il faut mener jusqu’au bout."





En coulisse aussi, la bataille de com’. Et d’influences. "On fait un travail très intense pour activer tous les réseaux, les pouvoirs publics, les élus, certaines personnalités, on va taper à toutes les portes. C’est le branlebas de combat", dit Hamid. Et les premiers retours laissent optimistes. "On a un soutien des élus très large, cela dépasse le cadre de la gauche, on a des Républicains, des communistes, des Verts, de France insoumise... On a quelques soutiens officieux et très discrets de la famille politique d’Anne Hidalgo", affirme-t-il. Autant de soutiens et de démarches juridiques en cours, qui leur permet de dire qu’ils sont "très confiants, plein d’espoirs, car on est dans notre bon droit".