"Angélique tu resteras notre ange bienveillante": à Wambrechies, l'adieu d'une ville traumatisée

C’est une ville traumatisée qui a rendu un dernier hommage à Angélique. Les obsèques de la jeune fille de 13 ans ont eu lieu à l’église Saint-Vaast à Wambrechies en milieu de matinée. Depuis le meurtre d’Angélique, une vague d’émotion a submergé les habitants de cette commune du Nord. "C'est un enfant que nous perdons. La perte d'un enfant engendre toujours un chagrin éternel", a déclaré le prêtre Jean-Luc Morand. Son oncle a également pris la parole, se remémorant "Lilique", une fille "pleine d'énergie", fan de football, de gymnastique qui entretenait une relation "magique" avec sa soeur, plus âgée. "Chaque jour tu nous manqueras", a-t-il conclu, avant un bref mot de son parrain. "Ce drame doit aussi nous interroger sur la fragilité de la condition humaine", a poursuivi le prêtre. Des applaudissements spontanés se sont élevés à la fin de la cérémonie, lorsque la famille est sortie, entourant le cercueil blanc.





Etaient notamment présents des élus locaux, le préfet de région et le ministre Gérald Darmanin, ancien maire de la ville voisine de Tourcoing. Au terme d'une cérémonie d'une heure et demie, le cortège a ensuite pris la direction du cimetière, pour une inhumation dans la plus stricte intimité.





Beaucoup connaissaient le tueur présumé, David Ramault. La semaine dernière, ce père de deux enfants, chauffeur de bus chez Transpole, la société de transports en commun lillois, était passé dans le parc où se trouvait Angélique. Ancien voisin de la fillette, il avait prétexté vouloir lui remettre des objets pour ses parents et l’avait entraînée chez lui. L’homme, condamné par le passé pour viol et agressions sexuelles, avait avoué rapidement en garde à vue avoir violé Angélique avant de l’étrangler et de cacher son corps dans un bois. L'homme a été mis en examen pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans.