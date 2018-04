Anglet : la fabrication du chistera perdure de génération en génération

Depuis 1887, la famille Gonzales fabrique les fameux gants d'osier et de châtaigner appelé chistera, à Anglet. Celui-ci sert essentiellement à la discipline du cesta punta qui symbolise le Pays Basque. Pierre Gonzales, un descendant de la dynastie qui fabriquait le chistera, exerce le métier d'artisan de ses pères, mais aussi celui d'enseignant de la cesta punta. Un patrimoine qu'il veut à tout prix préserver.



