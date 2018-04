Angoulême : les épiciers itinérants ravissent les habitants

En ville, les épiciers ambulants sillonnent les quartiers où les boutiques ont fermé leurs portes. A Angoulême, ils étonnent certains habitants. Mais d'autres sont ravis car ces commerçants proposent des produits à bas prix. Hervé Villatte, par exemple, y passe deux fois par semaine et appelle ses habitués avec un coup de klaxon.



