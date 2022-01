La SPA alerte sur la saturation de ses refuges en raison d'un manque d'adoptions

"L’année 2021, impactée par la pandémie de Covid-19, a vu la SPA recueillir à nouveau plus de 45.000 animaux, à l'instar de 2019, et a rendu possible 40.142 adoptions responsables", détaille ainsi le communiqué. "Le premier réflexe pour l’acquisition d’un animal de compagnie devrait être l’adoption en refuge pour lutter contre l’abandon et responsabiliser les propriétaires", a appelé de son côté le président de l'association Jacques-Charles Fombonne, qui souhaite "une réelle prise de conscience des Français".