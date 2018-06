Vous habitez en appartement ? Vous avez des enfants ? Voici comment choisir votre futur chien

Choisir son chien en fonction de son mode de vie





Avoir un chien et habiter en appartement n'est pas incompatible. Seulement, choisir le bon compagnon, au caractère et à l'énergie adéquats, est essentiel. Pour Nicolas Dumas, directeur général adjoint de la SPA, le choix de son compagnon dépend avant tout de son style de vie. Et qui dit petit espace, ne dit pas forcément petit chien. "Par exemple, mon assistante, qui fait beaucoup de sport, a un grand chien en étant dans un appartement, explique-t-il. Même si vous travaillez, si, pendant le temps où vous êtes présent chez vous, vous l'emmenez faire de grandes balades, faire du footing... tout ira bien. Un chien a besoin d'être bien dans sa tête, comme les humains".





Si vous êtes plutôt du genre actif, il vous est tout à fait possible d'adopter un gros chien, assure Nicolas Dumas. La seule condition étant de lui permettre de se dépenser régulièrement et suffisamment. Attention tout de même aux bergers australiens ou aux Border collie, qui demandent une attention particulière. "Tout le monde oublie que ce sont des chiens de travail et qu'ils ont vraiment besoin qu'on les fasse travailler, qu'on les occupe, qu'on joue avec eux. C'est ce pour quoi la race a été créée. Donc quand vous êtes dans un appartement, le chien s'ennuie, devient agressif... C'est un peu compliqué", explique-t-il. Certaines races de petits chiens peuvent aussi être très énergiques, à l'image du Jack Russell. Ils demandent là encore beaucoup d'attention et d'exercice. "Si vous ne le sortez que 15 minutes en bas de l'immeuble avant de remonter, c'est sûr qu'au bout d'un moment il va un peu péter les plombs. Il faut s'adapter", insiste Nicolas Dumas.





Si vous êtes au contraire plutôt calme, voire pantouflard, ne vous trompez pas de chien. Autrement, il pourrait vous mener la vie dure. Optez de préférence pour des petits chiens tels que les teckels, les carlins, les bouledogues anglais ou français, les bichons ou les cavaliers King Charles. Généralement doux et sereins, ces chiens de petite taille sont en plus parfaitement adaptés à un logement peu spacieux et aux déplacements en transports en commun, où seuls les chiens transportés dans des sacs ou des caisses sont admis.





Dans tous les cas, n'oubliez pas que quel que soit le chien que vous adoptez, la chose dont il aura le plus besoin sera votre compagnie et votre attention. Si vous êtes absents à longueur de journée, votre animal risque fort d'être malheureux. Rappelons également que, peu importe son tempérament ou sa taille, un chien a besoin d'être sorti au minimum deux fois par jour (et pas seulement au coin du trottoir en bas de chez vous).